Украинские силовики предприняли попытку прорыва в Донецке

Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что украинские силовики пытались прорваться на севере Донецка. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Донецкое агентство новостей

«ВСУ в 18.45 после артиллерийской подготовки с применением 122-миллиметровых снарядов предприняли попытку захвата тремя группами численностью по 10 человек наших позиций в районе промзоны. Наши подразделения были вынуждены открыть ответный огонь из стрелкового оружия», — сообщили в ДНР.

В результате столкновения погибли двое военнослужащих украинской армии и трое получили ранее. Согласно информации, поступившей ранее, украинские силовики также обстреляли донецкий аэропорт.