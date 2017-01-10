Украинские силовики предприняли попытку прорыва в Донецке
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Рамблер/новости

Украинские силовики предприняли попытку прорыва в Донецке

Украинские силовики предприняли попытку прорыва в Донецке
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Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что украинские силовики пытались прорваться на севере Донецка. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Донецкое агентство новостей.
«ВСУ в 18.45 после артиллерийской подготовки с применением 122-миллиметровых снарядов предприняли попытку захвата тремя группами численностью по 10 человек наших позиций в районе промзоны. Наши подразделения были вынуждены открыть ответный огонь из стрелкового оружия», — сообщили в ДНР.
В результате столкновения погибли двое военнослужащих украинской армии и трое получили ранее. Согласно информации, поступившей ранее, украинские силовики также обстреляли донецкий аэропорт.
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