Бывший вице-президент России: Порошенко разделит судьбу Саддама Хусейна

«Хусейна казнили за то, что он якобы применил химическое оружие, и погибли 200 курдов. А сколько погибло людей по указанию Порошенко? Он должен быть там же, где и Хусейн», – заявил Руцкой.

Кроме того, Руцкой отметил, что военный конфликт на востоке Украине закончится тем, что «Донбасс станет самостоятельным», а украинское государство «развалится». Свое мнение политик аргументировал тем, что «никогда человек не простит гибель своих близких, а там массовое уничтожение людей». Так называемая антитеррористическая операция киевских властей на некоторых районах Луганской и Донецкой областей началась в апреле 2014 года. АТО началось для подавления массовых выступлений жителей региона, отказавшихся признать государственный переворот в Киеве. По данным Организации объединенных наций (ООН), в результате конфликта погибли порядка 10 тысяч человек.