Порошенко написал письмо задержанному в России украинцу Сущенко

"Президент Украины Пётр Порошенко написал моему подзащитному, журналисту Роману Сущенко в тюрьму", - написал Фейгин, приложив копию письма.

«Уважаемый Роман Владимирович, непростое время сейчас проходит наша Украина, а Вам — тяжелее всех. И сегодня, когда Вы оторваны от семьи и родных, хотел бы, чтобы Вы вошли в новый год с крепкой верой в силу единства, которая не знает границ и преград», — говорится в письме Порошенко.

ФСБ РФ 3 октября 2016 года сообщила о задержании сотрудника главного управления разведки Минобороны Украины Сущенко, который, по данным спецслужб, собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил и Национальной гвардии России.

Украинское национальное агентство "Укринформ" заявило, что Сущенко с 2002 года является их корреспондентом. В "Укринформе" отвергли обвинения "в шпионаже", отметив, что журналист находится в отпуске и прибыл в Москву по личным делам.