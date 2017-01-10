Савченко опубликовала списки пленных украинских военных

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко опубликовала на своей странице в Facebook списки украинских военнослужащих, которые находятся в плену у ополченцев или считаются пропавшими без вести в Донбассе. Об этом сообщают Рамблер/новости.

«Мы имеем две категории обмена. Первая категория это наши военнопленные, которые находятся на территории Донецкой и Луганской областей. Украинской стороной подается запрос на 129 человек. Противоположная сторона подтверждает 42 человека. Еще Украина разыскивает 494 без вести пропавших. Они пропорциональны обмену на заключенных на Украине по спискам, которые запрашивают представители территорий Донецкой и Луганской областей Украины», - пояснила Савченко.

По ее словам, от ДНР в списках 524 человека, а от ЛНР - 377. Часть из них Киев также подтверждает, примерно 256, отметила Савченко. «При таких раскладах есть первый этап обмена подтвержденных человек с обеих сторон - это 42 на 256», - написала она.

Депутат призвала общими усилиями разыскать пропавших и пленных, а также попросила сообщать ей в Facebook любую информацию о них. «Люди должны возвращаться из плена живыми! Войну пора заканчивать!» - заключила Савченко.