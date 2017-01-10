Свинина на Украине может стать дефицитом уже к лету

Свинина на Украине может стать дефицитом уже летом 2017 года из-за вспышки в стране вируса африканской чумы свиней (АЧС). Такое мнение высказал во вторник президент Ассоциации свиноводов Украины Артур Лоза.

"Из-за заражения вирусом африканской чумы свиней Украина значительно сократила производство и экспорт свинины. Если ситуация кардинально не изменится, то уже к лету на Украине возможен дефицит свинины, что приведет к росту цен на нее", - сказал он.

В 2017 году, добавил Лоза, в связи с этим украинцам придется перейти на польскую, бразильскую и канадскую свинину вместо отечественной.

По данным Государственной фискальной службы (ГФС) Украины, в 2016 году экспорт украинской свинины упал почти в 11 раз - до $5,1 млн, тогда как в 2015 году этот показатель составлял $54,6 млн. Значительное сокращение экспорта свинины местные эксперты поясняют участившимися случаями заражения АЧС, в связи с чем ряд стран отказались от закупок свинины на традиционном украинском рынке.

АЧС (болезнь Монтгомери) впервые была зафиксирована в 1903 году в Южной Африке. Вирус не представляет угрозы для человека, но крайне опасен для диких и домашних свиней. Болезнь стремительно распространяется среди животных и наносит серьезный урон сельскому хозяйству.