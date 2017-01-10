НАПК заинтересовалось бизнесом Порошенко в России

Бывший заместитель генерального прокурора Украины, адвокат Ренат Кузьмин подал в Национальное агентство по противодействию коррупции заявление с просьбой о проверке декларации президента Украины Петра Порошенко на наличие «конфликта интересов в войне с Россией». Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на профиль Кузьмина в Facebook

«По моему заявлению НАПК проверяет Порошенко. Как сообщила руководитель Национального агентства противодействия коррупции Н. Корчак, в отношении Порошенко начата антикоррупционная проверка. Дело в том, что Порошенко скрыл в своей декларации конфликт интересов в войне с Россией. Он, имея имущественные и бизнес интересы в стране, с которой, судя по его же заявлению, ведет войну и которой объявил экономические санкции, не сообщил об этом НАПК», - написал адвокат.

Он также отметил, что обязательно сообщит о результатах проверки.

Ранее по фактам декларирования недостоверной информации народными депутатами Украины и председателями районных государственных администраций Национальное антикоррупционное бюро начало три новых расследования.

В октябре 2016 года основанная Порошенко корпорация Roshen объявила, что в 2014-2016 годах компания получила и вывела на Украину 72 миллиона долларов дивидендов от работы фабрики в Липецке. Также отмечалось, что с этой суммы в бюджет страны было выплачено около пяти миллионов долларов налогов.