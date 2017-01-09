Белорусские СМИ показали новую первую леди Лукашенко

Белорусский президент Александр Лукашенко 9 января на рождественской службе в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска появился на публике со своим сыном Николаем и неизвестной женщиной. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на белорусское «Еврорадио»

Как отмечается в публикации, первым из Mercedes из правой двери вышел сам Лукашенко, затем из левой двери вышел его сын, а потом – женщина в платке. Журналисты предполагают, что она сидела между Лукашенко и его младшим сыном.

«Неужели у белорусов наконец появилась первая леди? В официальных хрониках загадочная женщина не упоминается. Другие источники (кроме телеканала «Беларусь 1» - прим. Рамблер/новости) вообще не содержат кадров прибытия президентского кортежа к храму», — говорится в материале.

Александр Лукашенко с 1975 года женат на учительнице белорусского языка Галине Желнерович, однако супруги вместе не живут. По мнению журналистов местных СМИ, мать Николая - бывшая личный врач президента страны Ирина Абельская. В сентября белорусский лидер, комментируя редкое появление на публике своего младшего сына, заявил, что Николай уделяет много времени обучению в школе.