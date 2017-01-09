Украинские офицеры устроили массовую драку в Киеве

Массовая драка между офицерами вооруженных сил Украины (ВСУ) и молодыми людьми произошла в Киеве. Об этом сообщает в своем аккаунте в Facebook сотрудник министерства обороны Украины Алексей Липириди.

«Группа молодых людей лет 25-27, хорошенько набравшись, решили высказать своё почтение девушкам. Это не понравилось другим молодым людям лет 20-22 и конфликт перерос в драку. Мы побежали к месту и начали успокаивать людей. У них там было все - и кулаки, и ногами в лицо, и пивной бокал вместо молотка и газовые балончики, а мы только вставали между дерущимися и разводили их», - заявил Липириди.

Автор публикации отмечает, что сотрудники правоохранительных органов дважды разнимали дерущихся. Кроме того, Липириди подчеркивает, что полицейские просили его не вызывать военный патруль, который мог доставить военнослужащих в комендатуру для наложения дисциплинарного наказания.

«Но случилось неожиданное - за военных заступились копчики и попросили отменить патруль. Мол, с кем не бывает. Ок, отменили», - пишет Липириди.

Однако, по словам автора, «доплывшие» до своих казарм молодые офицеры были «проучены своими сослуживцами», но Липириди не отмечает, как именно «проучили» военных.

В июле 2016 года советник главы министерства внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что в рядах украинской армии существует проблема со злоупотреблением алкоголем в зоне боевых действий в Донбассе.

Конфликт в регионе продолжается с весны 2014 года, после того, как киевские власти объявили против жителей некоторых регионов Донецкой и Луганской областей так называемую антитеррористическую операцию. Причиной конфликта стало то, что жители областей не поддержали государственный переворот в Киеве. Конфликт между силовиками и ополченцами перерос в полноценные боевые действия, в результате которых, по данным Организации объединенных наций (ООН), погибло порядка 10 тысяч человек.