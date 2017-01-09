Украинские власти объявили о пропаже трех военных в Донбассе

пресс-службе штаба украинской операции в Донбассе (АТО) заявили о пропаже трех военнослужащих «около линии разграничения». Об этом сообщают Рамблер/новости.

По данным украинских властей, 8 января военнослужащие выполняли некие задания в Донбассе рядом с подконтрольными ополченцам территориями, но не вернулись в назначенный срок к месту дислокации своего подразделения. «Сейчас с ними связь отсутствует. Обстоятельства указанного происшествия выясняются», - говорится в сообщении представителей АТО.

Ранее в штабе АТО заявили, что 8 января ополченцы 51 раз обстреляли украинские позиции, в результате чего трое украинских военных получили ранения. В ДНР, в свою очередь, утверждают, что подразделения ВСУ почти 500 раз за сутки обстреляли территории ополченцев.