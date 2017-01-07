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Суд разрешил задержать Януковича по «церковному делу»
Печерский суд Киева дал разрешение на задержание бывшего президента Украины Виктора Януковича и экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко по делу о якобы давлении на Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом сообщает «Украинская правда».
«Суд 3 января по ходатайству следователя Генпрокуратуры разрешил задержать Януковича, принял аналогичное решение в отношении Захарченко, а также дал разрешение на задержание Валерия Коряка — бывшего начальника киевской милиции», — говорится в сообщении.
В ноябре Генпрокуратура Украины подготовила подозрение Януковичу и другим экс-чиновникам в рамках дела о якобы давлении на УПЦ МП.
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