Суд разрешил задержать Януковича по «церковному делу»

«Суд 3 января по ходатайству следователя Генпрокуратуры разрешил задержать Януковича, принял аналогичное решение в отношении Захарченко, а также дал разрешение на задержание Валерия Коряка — бывшего начальника киевской милиции», — говорится в сообщении.

В ноябре Генпрокуратура Украины подготовила подозрение Януковичу и другим экс-чиновникам в рамках дела о якобы давлении на УПЦ МП.