Лукашенко: мы никому не позволим унижать наш народ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никому не позволит унижать белорусский народ и государство. С патриотической речью белорусский лидер выступил во время посещения Свято-Духова кафедрального собора в Минске. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на БЕЛТА

«Мы никому не позволим унижать наш народ и государство. Это лежит в основе… Мы никому не можем отдать эту землю и это государство. Оно нам досталось в непростой исторической действительности. Прямо скажем, в борьбе и войнах. Мы потеряли огромное количество людей, защищая нашу землю. Поэтому мы так трепетно, и я в том числе, относимся к этим проблемам», - заявил президент.

По словам Лукашенко, главное это «обеспечить стабильность в суверенном, независимом государстве, уходящем своими корнями далеко в историю».

«Как только мы сотрясем нашу Беларусь, нам мало не покажется», — предостерег он.

Напомним, Белорусская Советская Социалистическая Республика (БССР) была основана 1 января 1919 года.