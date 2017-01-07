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СБУ просит Савченко отказаться от публикации списка пленных силовиков
Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Надежде Савченко публиковать списки украинских военных, попавших в плен. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на телеканал «112 Украина», который связался с представителем СБУ.
В эфире телеканала советник главы СБУ Юрий Тандит объяснил, почему ведомство не позволит Надежде Савченко публиковать списки плененных и пропавших без вести украинских силовиков.
«Есть определенные законы, которые ограничивают выброс любой информации, связанной с персональными данными», - сказал он и пообещал провести с Савченко «определенную работу в рамках действующего законодательства».
Отметим, что советник руководителя СБУ отвечал на русском языке, в то время как телеведущий задавал вопросы на украинском.
Ранее Рамблер/новости сообщали, что депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко намерена опубликовать списки пленных и пропавших без вести.
«Списки военнопленных и пропавших без вести, которые я получила по итогам встречи в Минске, а также собранные мной… я опубликую в ближайшее время», — написала Савченко на своей странице в Facebook.
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