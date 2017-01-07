СБУ просит Савченко отказаться от публикации списка пленных силовиков

В эфире телеканала советник главы СБУ Юрий Тандит объяснил, почему ведомство не позволит Надежде Савченко публиковать списки плененных и пропавших без вести украинских силовиков.

«Есть определенные законы, которые ограничивают выброс любой информации, связанной с персональными данными», - сказал он и пообещал провести с Савченко «определенную работу в рамках действующего законодательства».

Отметим, что советник руководителя СБУ отвечал на русском языке, в то время как телеведущий задавал вопросы на украинском.

Ранее Рамблер/новости сообщали, что депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко намерена опубликовать списки пленных и пропавших без вести.