Киевский суд арестовал корабль Януковича

Печерский суд Киева наложил арест на корабль и другое имущество бывшего президента Украины Виктора Януковича . Об этом сообщают "Украинские новости".

Согласно решению суда от 29 декабря 2016 года, арестованы 2 гаража, жилой дом, квартира, 2 машиноместа в полуподземном паркинге и бриг (двухмачтовое судно с прямыми парусами), которое построено в 2000 году, принадлежащие Януковичу.

Об аресте имущества экс-президента в суде ходатайствовала прокуратура . Ходатайство было удовлетворено в полном объеме.

Ранее адвокаты Януковича обратились в Окружной административный суд Киева с иском, в котором просит обязать Печерский районный суд заслушать показания экс-главы государства по уголовным делам против него.