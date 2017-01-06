ВСУ стягивают к линии соприкосновения в Донбассе тяжелое вооружение

ВСУ стянули к линии соприкосновения в Донбассе артиллерию, танки, минометы и реактивные системы залпового огня. Об этом сегодня сообщил командующий оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин

По его словам, на горловском, донецком и мариупольских направлениях было установлено местонахождение батарей 152-миллиметровых САУ «Акация» и САУ «Гвоздика», батарей РСЗО «Град» и «Ураган», 122- миллиметровых САУ «Д-30», а также танковых взводов.

Ранее стало исзвестно, что украинские силовики обстреляли населенный пункт Зайцево. Прямым попаданием 120-мм мины был уничтожен жилой дом.