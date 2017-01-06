Разработчик банковской системы Украины надышался газом и умер на даче

На Украине умер разработчик банковской системы страны. Олег Нестеров надышался газом на даче и погиб.

Об этом близкие бизнесмена сообщили в Facebook.

Также известно, что вместе с Нестеровым скончалась и его супруга Лидия.

Отметим, что Нестеров разработал банковскую систему Scrooge, которая позволяет оптимизировать работу корпоративного и розничного бизнеса, казначейского управления, бухгалтерии. Он работал в компании Lime Systems.