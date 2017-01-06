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Разработчик банковской системы Украины надышался газом и умер на даче
Фото: Facebook
На Украине умер разработчик банковской системы страны. Олег Нестеров надышался газом на даче и погиб.
Об этом близкие бизнесмена сообщили в Facebook.
Также известно, что вместе с Нестеровым скончалась и его супруга Лидия.
Отметим, что Нестеров разработал банковскую систему Scrooge, которая позволяет оптимизировать работу корпоративного и розничного бизнеса, казначейского управления, бухгалтерии. Он работал в компании Lime Systems.
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