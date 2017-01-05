В администрации Порошенко ответили на призыв к компромиссам по Донбассу

Замглавы администрации украинского президента Константин Елисеев в газете The Wall Street Journal опубликовал ответ на статью украинского миллиардера Виктора Пинчука , который ранее выступил с предложениями по урегулированию в Донбассе и по улучшению отношений с Россией.

Никакой торговли территориями

Представитель администрации украинского лидера заявил, что не может согласиться "с призывом к компромиссам на основе обеспокоенности".

Елисеев отметил, что украинская сторона выступает за проведение в Донбассе местных выборов, но только в соответствии с законами страны и стандартами ОБСЕ . Он также добавил, что "никакой торговли территориями" со стороны Украины не будет.

По словам представителя администрации Порошенко, Киев всегда выступал "с позиций такого решения, которое основывается на национальных интересах". Елисеев также отверг призыв отказаться от евроинтеграции. "Отказ от европейской интеграции был бы политическим самоубийством для любого политика на Украине, который бы решился призвать к такому резкому развороту", — заявил он.

Болезненный компромисс…

В конце 2016 года украинский миллиардер Виктор Пинчук также в статье для The Wall Street Journal высказал мнение, что Вашингтон и Брюссель скоро изменят политику в отношении Москвы и начнут вести с ней диалог. Поэтому, по его мнению, Украина должна быть готова к "болезненным компромиссам".

Как считает Пинчук, Киеву в первую очередь следует отказаться от попыток вступить в Евросоюз и признать, что в среднесрочной перспективе Украине не стать членом НАТО . Предприниматель также призвал украинские власти принять результаты местных выборов в Донбассе. Он отметил, что Крым "не должен стоять на пути договоренностей, способных прекратить войну на востоке".

Украинские власти, по мнению бизнесмена, должны подготовить реалистичные предложения по этим пунктам и выразить готовность постепенно свернуть антироссийские санкции.

…и болезненная реакция

Статья бизнесмена не осталась незамеченной. Так, после публикации Порошенко неожиданно отказался посетить традиционный "украинский ланч" в Давосе, который организует Пинчук. Как сообщили украинские СМИ, этот шаг напрямую связан с материалом в Wall Street Journal.