Глава МИД Украины рассказал, зачем нужны санкции против России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что санкции ЕС в отношении России необходимы для того, чтобы заставить Москву выполнять минские договорённости.

«Санкции нам нужны для того, чтобы заставить Россию выполнять минские договоренности. Если она выполнит Минск, то можно начинать говорить о снятии санкций ... Но санкции, связанные с выполнением Минска, они для того, чтобы Россия Минск выполнила. Это очень просто: или Минск выполняется и санкции снимаются, или Минск не выполняется, тогда нужно найти средства, возможно ужесточение санкций, возможно другие средства», — цитирует Климкина телеканал «112 Украина».

20 декабря вступило в силу решение Евросоюза о продлении санкций в отношении России.