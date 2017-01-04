Глава МИД Украины рассказал, зачем нужны санкции против России
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Глава МИД Украины рассказал, зачем нужны санкции против России

«Возможно ужесточение». Киев пояснил, зачем нужны санкции против РФ
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что санкции ЕС в отношении России необходимы для того, чтобы заставить Москву выполнять минские договорённости.
«Санкции нам нужны для того, чтобы заставить Россию выполнять минские договоренности. Если она выполнит Минск, то можно начинать говорить о снятии санкций ... Но санкции, связанные с выполнением Минска, они для того, чтобы Россия Минск выполнила. Это очень просто: или Минск выполняется и санкции снимаются, или Минск не выполняется, тогда нужно найти средства, возможно ужесточение санкций, возможно другие средства», — цитирует Климкина телеканал «112 Украина».
20 декабря вступило в силу решение Евросоюза о продлении санкций в отношении России.
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