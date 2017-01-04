МИД Украины отреагировал на высказывания Марин Ле Пен о Крыме

Министерство иностранных дел Украины выразило возмущение в связи с тем, что лидер французской партии «Народный фронт» Марин Ле Пен назвала законным присоединение Крыма к России.

В дипведомстве заявили, что французский политик проявляет неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины.

«Подобные заявления, а также действия в нарушение украинского законодательства, обязательно будут иметь последствия, как это уже было в случае отдельных французских политиков, которым запрещён въезд в Украину», – приводится заявление украинского МИД на сайте телеканала «112 Украина».