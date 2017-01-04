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МИД Украины отреагировал на высказывания Марин Ле Пен о Крыме
Министерство иностранных дел Украины выразило возмущение в связи с тем, что лидер французской партии «Народный фронт» Марин Ле Пен назвала законным присоединение Крыма к России.
В дипведомстве заявили, что французский политик проявляет неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины.
«Подобные заявления, а также действия в нарушение украинского законодательства, обязательно будут иметь последствия, как это уже было в случае отдельных французских политиков, которым запрещён въезд в Украину», – приводится заявление украинского МИД на сайте телеканала «112 Украина».
Накануне Марин Ле Пен сказала, что не считает незаконным присоединение Крыма к России. После этого в СБУ пригрозили запретить ей въезд на Украину, а позднее направили запрос в МИД по данному вопросу.
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