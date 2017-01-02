Порошенко в Донецкой области дарит бронекатера и «Хаммеры»: видео

Накануне Нового года Петр Порошенко привез в Донбасс «Хаммеры» и вооружение. Об этом украинский президент написал на своей странице в Facebook.

Передача техники состоялась 31 декабря во время посещения Петром Порошенко, американским сенатором Джоном Маккейном и послом США Мари Йованович Донецкой области.

Глава Украины также сообщил, что пограничники получили выпущенные в стране скоростные бронированные катера, новые автомобили «Хаммер» и вооружение.

Кроме того Порошенко рассказал о совместной украинско-американской системе АЭРОС, которую получили бойцы ВСУ. Украинский президент отметил, что она позволит увидеть противника одновременно в воздухе, на воде и земле.