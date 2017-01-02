Российский майор найден мертвым в Ереване

В Ереване найдено тело майора российской военной базы в Армении Виктора Емельянова . Об этом сообщает ТАСС.

В полиции агентству рассказали, что мужчину обнаружили мертвым в одном из номеров гостиницы «Дружба», где он был временно прописан. Следов насилия на теле 45-летнего офицера не зафиксировано.

На месте работает оперативная группа. Проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В Армении майор служил заместителем начальника штаба одной из воинских частей российской военной базы.