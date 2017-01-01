Порошенко заявил о "временной украинской оккупации"

Президент Украины Петр Порошенко , выступая накануне перед военнослужащими в Мариуполе, заявил о "временной украинской оккупации".

"Дорогие наши соотечественники! Украинская оккупация – это временно. Мы обязательно объединимся. Украина едина. Слава Украине", — заявил Порошенко под приветственные крики и аплодисменты присутствовавших.

Заявление Порошенко начали широко обсуждать в соцсетях. Пользователи высказывают мнение, что "сейчас начнется зачистка" информационного пространства, в том числе страницы украинского президента в Facebook, где была выложена видеозапись. Некоторые пользователи называют это "оговоркой по Фрейду", другие строят предположения, с чем это может быть связано.

"Это заявление претендует стать сенсацией прошедшего года", — написала одна из украинских пользователей.