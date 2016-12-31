Порошенко и Маккейн посетили командный пункт в районе Широкино

Президент Украины Пётр Порошенко вместе с американской делегацией во главе с сенатором Джоном Маккейном прибыли в командный пункт в районе Широкино на линии разграничения.

Об этом украинский лидер написал на своей странице в Twitter.

Прибув на командний пункт в районі Широкіно з Джоном Маккейном, Ліндсі Гремом та Емі Клобучар, щоб привітати наших Воїнів з Новим роком pic.twitter.com/kj2b98kFJ7 — Петро Порошенко (@poroshenko) 31 декабря 2016 г.

Отмечается, что Порошенко и Маккейн поздравили украинских военнослужащих с Новым годом.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Пётр Порошенко пригласил сенаторов США в Донбасс.