Порошенко и Маккейн посетили командный пункт в районе Широкино
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Порошенко и Маккейн посетили командный пункт в районе Широкино

Порошенко и Маккейн прибыли в Донбасс
Фото:
Президент Украины Пётр Порошенко вместе с американской делегацией во главе с сенатором Джоном Маккейном прибыли в командный пункт в районе Широкино на линии разграничения.
Об этом украинский лидер написал на своей странице в Twitter.
Отмечается, что Порошенко и Маккейн поздравили украинских военнослужащих с Новым годом.
Ранее сообщалось, что украинский лидер Пётр Порошенко пригласил сенаторов США в Донбасс.
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