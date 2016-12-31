Украинская писательница угрожает магазину из-за русской речи

На Украине посетительница магазина унизила кассира и бросила ей в лицо пригоршню мелочи, за отказ «обслуживать на украинском языке». После этого женщина-дебошир похвалилась своей выходкой в Facebook и пообещала засудить сеть магазинов Watson.

«Неуважаемые "Watsons"! Если меня еще раз обслужат в сети «Ватсона» не на украинском языке, я подам в суд, и это будет не одна гривна убытков хохмы ради хохмы, я отсужу у вас за моральную травму, дискриминацию и унижение минимум на квартиру в Киеве и на машину с коробкой автомат», - написала она.

По ее словам, она четырежды попросила женщину-кассира обслужить ее на украинском языке, но та продолжала говорить на русском.При этом дебоширка, согласно законам Украины совершила мелкое хулиганство и публично призналась в нем - бросила потерпевшей в лицо монеты.

Пока неизвестно, будет ли магазин привлекать «клиентку» к ответственности. Российские и украинские пользователи Сети массово осудили невежливую посетительницу магазина. Одни пишут, что солдаты АТО разговаривают в окопах на русском языке и никого это не смущает. Другие отмечают, что именно благодаря таким «посетительницам» на Украине началась гражданская война.