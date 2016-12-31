Украинская писательница устроила в магазине скандал из-за русской речи

Украинская детская писательница Лариса Ницой пригрозила судом торговой сети "Ватсон" (Watsons) из-за того, что кассир разговаривала с ней на русском языке.

"Магазин Ватсон. Магазин у дома уже много лет. Продавщицы и покупатели узнают друг друга, как старые знакомые. Подхожу к кассе. На новой кассирше лет сорока написано "ученик". Ниии, я сегодня не в настроение выслушивать русский, но, несмотря на бейджик, понимаю, что это неизбежно", — рассказала Ницой на своей странице в Фейсбуке.

Писательница утверждает, что несколько раз попросила кассира перейти на украинский, однако сотрудница магазина продолжала говорить с ней по-русски. Тогда Ницой швырнула в кассира мелочью, которую ей выдали в качестве сдачи.

"Неуважаемые "Watsons"! Если меня еще раз обслужат в сети "Ватсонса" не на украинском языке, я подам в суд, и это будет не одна гривна убытков хохмы ради, я отсужу у вас за моральную травму, дискриминацию и унижение минимум на квартиру в Киеве и на машину с коробкой автомат", — написала она.

Женщина пообещала впредь ходить в магазины сети с диктофоном. "Будете знать, как украинский дискриминировать", — добавила Ницой.

Ранее Лариса Ницой спровоцировала скандал вокруг рыбок, нарисованных на стенах хирургического отделения детской больницы в Киеве. Женщину возмутило, что художественным персонажам дали русские имена. Ницой также предлагала спилить в киевском метро памятники Ломоносову, Пушкину и Горькому и критиковала украинское Министерство образования за "непатриотичные тесты", составленные на русском языке.