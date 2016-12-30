Рогозин назвал украинских чиновников мракобесами

Украинские чиновники, выставляющие препятствия на пути российской книги, «мракобесы». С таким заявлением выступил вице-премьер России Дмитрий Рогозин . Его слова передают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт политика в Twitter.

«Пушкин, Достоевский, Гоголь — лютые враги Майдана? Мракобесы», — заявил Рогозин.

Свое заявление политик сделал, комментируя указ украинского президента Петра Порошенко об ограничении ввоза российской книги «антиукраинского содержания» на Украину. Документ был подписан 30 декабря.

Заместитель правительства Украины Вячеслав Кириленко заявил, что закон «четко выставляет препятствие на пути российской книги, которая имеет пропагандистский характер, то есть тех книг, которые не признают украинского государства, не дают украинскому народу права на мнение, на существование».

Ранее на Украине был принят закон, запрещающий трансляцию всех российских фильмов, снятых после 1 января 2014 года. Также под запрет украинских властей попали 38 печатных изданий.