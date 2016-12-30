Российскому актеру Цапнику запретили въезд на Украину

"Двадцать девятого декабря гражданину РФ Яну Цапнику вынесено постановление о запрете въезда на Украину сроком на пять лет и проинформировано министерство культуры Украины для внесения его в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины", — говорится в ответе СБУ на обращение Артеменко, размещенном на его странице в Facebook.

Также он сообщил, что Цапник должен был принять участие в новогодней программе украинского телеканала "Интер".

"Я обратился в Службу безопасности Украины с просьбой проверить информацию об угрозе национальной и информационной безопасности Украины. Вот буквально полчаса назад и получил ответ от Службы безопасности (прилагаю). Если Ян Цапник действительно участвует в новогоднем "огоньке" на "Интере", надеюсь, что телеканал обратит внимание на информацию от СБУ и своевременно приведет свой эфир в соответствие", — заявил Артеменко.

Российский актер Цапник сыграл более чем в 100 фильмах и сериалах.