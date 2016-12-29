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В Киеве 1 января пройдет факельное шествие в честь дня рождения Бандеры
В центре Киева 1 января пройдет факельное шествие, посвященное дню рождения Степана Бандеры, передает "112 Украина".
Отмечается, что марш пройдет по центральным улицам города, включая Владимирский бульвар, улицы Шевченко и Крещатик. Завершится шествие на Майдане Независимости.
Уточняется, что подобные акции уже проходили в Киеве в 2014, 2015 и 2016 годах.
Степан Бандера - украинский политический деятель, идеолог и теоретик украинского национализма.
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