В Киеве 1 января пройдет факельное шествие в честь дня рождения Бандеры

В центре Киева 1 января пройдет факельное шествие, посвященное дню рождения Степана Бандеры , передает "112 Украина".

Отмечается, что марш пройдет по центральным улицам города, включая Владимирский бульвар, улицы Шевченко и Крещатик. Завершится шествие на Майдане Независимости.

Уточняется, что подобные акции уже проходили в Киеве в 2014, 2015 и 2016 годах.

Степан Бандера - украинский политический деятель, идеолог и теоретик украинского национализма.