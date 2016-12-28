В Раде предложили защитить русский язык

Верховной раде зарегистрирован законопроект о поддержке и защите русского языка на Украине. Автором инициативы выступил депутат от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

Как говорится в публикации, законопроект предусматривает "создание и обеспечение работы школ, специальных классов, курсов, кружков и семинаров по изучению русского языка и языков нацменьшинств, создание справочников, словарей, комплектование библиотек русскоязычной литературой и книгами языков нацменьшинств, организацию радио - и телепередач, публикаций". Также закон предлагает прописать в государственных и местных бюджетах средства на финансирование всех этих инициатив. Проект закона распространяется на период с 2017 по 2020 год. По закону о языках, вступившему в силу 10 августа 2012 года, 13 из 27 областей Украины признали русский язык региональным. Такое решение, согласно документу, региональные власти могли принять при условии, что в области проживают не менее 10% граждан от общего числа жителей, для которых русский язык – родной. В настоящий момент законность принятия этого закона рассматривается в Конституционном суде Украины. Во время устного слушания большинство выступавших высказались за его отмену. Специалисты предсказывают дестабилизацию политической ситуации на Украине в случае отмены закона о языках.