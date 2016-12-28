В Минске рассказали о предотвращенном Лукашенко новогоднем госперевороте

«Немногие люди обратили внимание на слова Лукашенко. Он сказал, что не поедет в Санкт-Петербург, потому как надо обеспечить безопасность на рождественские праздники и Новый год в Минске, и провел совещание с руководителями силовых структур. Может быть, он знал, что во время его поездки могли произойти какие-то события, переворот», — заявил Бондаренко.

Также в интервью оппозиционер обратил внимание на кадровые перестановки среди чиновников высшего ранга.

«Отправлены в отставку глава президентской администрации и его первый заместитель, заменены заместители глав Генштаба МВД . А вчера Лукашенко отстранил одного из самых проверенных своих людей — экс-министра обороны и начальника Пограничного комитета Геннадия Мальцева», — добавил Бондаренко.

На саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге 26 декабря был подписан Таможенный кодекс – общий документ для пяти стран-участниц объединения. Вопрос возможного государственного переворота в Белоруссии глава республики Лукашенко уже поднимал в июле 2016 года. Тогда белорусский президент заявил, что любые попытки захвата власти будут жестко пресекаться. Силовые акции оппозиционеров в Казахстане и Армении Лукашенко назвал «заразой» и «болезнью» и добавил, что белорусам «этого не надо».