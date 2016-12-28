Захарченко поднимет вопрос о передаче ДНР всей Донецкой области

Руководство самопровозглашенной Донецкой народной республики поднимет вопрос о переходе под контроль ДНР городов и районов всей Донецкой области. С таким заявлением выступил глава ДНР Александр Захарченко . Его слова передают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

«У нас в 2014 году прошел референдум. Территория референдума была — вся Донецкая область, и мы будем разговаривать о том, чтобы результаты референдума были приняты на всей территории Донецкой области… Основная задача «Минска-2» — перейти именно к этим переговорам», — заявил Захарченко.

Свое заявление Захарченко сделал, отвечая на вопрос о том, чего стоит ждать после выполнения минских соглашений. Референдумы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках прошли в мае 2014 года. Власти ДНР и ЛНР объявили о независимости от киевских власти после того, как население регионов отказалось признать государственный переворот на Украине. В ответ новые украинские власти объявили на неподконтрольных территориях так называемую антитеррористическую операцию (АТО). В результате боев, по данным Организации объединенных наций (ООН), погибли порядка 10 тысяч человек.