В Белоруссии вынесли новый смертный приговор

В Белоруссии к смертной казни приговорили мужчину, убившего двух своих детей. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на БЕЛТА

Пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова. рассказала агентству, что Гомельский областной суд огласил смертный приговор обвиняемому на выездном заседании в Мозыре. Она отметила, что вердикт не в ступил в законную силу, он может быть обжалован или опротестован в течение десяти дней.

Мужчину признали в двойном убийстве, совершенном с особой жестокостью.

Преступление, о котором идет речь, было совершено 31 января текущего года. В этот день в полицию позвонил местный 39-летний предприниматель и сообщил, что убил своих детей. После звонка мужчина выпрыгнул с балкона четвертого этажа, но выжил.

Прибывшие на место преступления следователи обнаружили тела 9-летней девочки и ее 17-летнего брата. Позже выяснилось, что молодому человеку были нанесены множественные удары молотком, а девочку задушили. В момент совершения убийства их отец был пьян. Известно, что он был неоднократно судим.

Белоруссия остается единственной страной в Европе, где сохранилась смертная казнь.