Киевский полицейский рассказал о трусости Авакова

Сотрудник украинской полиции Борис Красовский заявил, что глава МВД Украины Арсен Аваков боится своих подчиненных. Об этом во вторник, 27 декабря, он написал на своей странице в Facebook.

«Аваков — редкостный трус. В день открытия памятника погибшим милиционерам на базе полка особого назначения "Миротворец" к нам приехал Аваков, и бойцам, которые заступили в наряд, не выдали оружие», — отметил Красовский.

Он добавил, что безоружные сотрудники охраняли в том числе оружейные комнаты, склад спецсредств.

Согласно сообщению пресс-службы МВД Украины, памятник погибшим в Донбассе сотрудникам полиции был открыт на базе полка «Миротворец» в городе Боярка Киевской области 18 ноября. В ходе церемонии Аваков заявил, что самым трагичным для силовиков стали сражения в районе города Иловайск. По его словам, там погибли 15 сотрудников правоохранительных органов.

12 декабря спикер парламента Новороссии Олег Царев со ссылкой на источники в украинском правительстве сказал, что Арсен Аваков подал в отставку и сбежал за границу. По его словам, поводом стал инцидент в поселке Княжичи Киевской области, где в ходе перестрелки силовиков погибли шесть сотрудников правоохранительных органов.

В октябре Аваков заявил, что в ближайшее время Украина столкнется с резким ростом преступности. «В ближайшие год-полтора мы будем иметь очень серьезный всплеск и вызов, связанный с тем, что рецидивисты выходят на свободу и оказываются в социальной среде, которая для них "продуктивна"», — отметил он.