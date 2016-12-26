СБУ допросила Савченко

Служба безопасности Украины пригласила депутата Верховной Рады Надежду Савченко на допрос после того, как она встретилась с представителями самопровозглашенных республик Донбасса, рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Грицак. Он отметил, что факт данных переговоров оценивает негативно, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на телеканал «112 Украина»

«Я начну с того, что не могу запретить народному депутату встречаться с кем бы то ни было. Но если вы хотите услышать мою оценку относительно этой встречи – то она будет отрицательной. Я не считаю нормальным, когда депутат Верховной Рады, член комитета по обороне и безопасности, член ПАСЕ (бывший) встречается на территории третьей страны, как мне сказали потом, с отключенными мобильными телефонами, с соблюдением требований конспирации, и о чем-то общается», - сказал глава СБУ.

Он также добавил, что после этого говорил с Савченко, и она рассказала ему обо всех обстоятельствах этой встречи.

7 декабря Савченко встретилась в Минске с лидерами ЛНР и ДНР.