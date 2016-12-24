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Савченко: народ чувствует преступность нынешней власти
Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что украинцы чувствуют, что нынешняя власть в стране не менее преступна, чем предыдущая. Об этом сообщает "112 Украина".
"Сейчас усиливают власть нынешнего президента. Но если народ чувствует на себе, что нынешняя власть не менее преступна, чем предыдущая, то стоит ли усиливать такого президента?", - отметила она в эфире телеканала.
Она также задалась вопросом, "что было бы, если бы мы поддерживали" экс-президента Украины Виктора Януковича.
"Мы бы еще терпели два года? Что будет, если будем терпеть это сейчас?" - сказала депутат.
Она также отметила, что на Украине сейчас нет государственной позиции, и сказала, что "уже начинает понимать, что народ прав".
"У нас в Конституции записано, что народ - это власть. И делегировать кому-то свои полномочия ничего, потому что делегаты оказываются недостойными", - резюмировала она.
Ранее сообщалось, что Рада поддержала проект постановления, который предусматривает лишение депутата Савченко права представлять Украину в ПАСЕ.
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