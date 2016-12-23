Украина станет экспортером газа

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что в ближайшие пять лет государство планирует увеличить собственную добычу газа на 7 миллиардов кубометров. В 2021 году Украина намерена начать экспортировать газ, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

«Украина активно работает над уменьшением зависимости от импорта газа… В 2020 году за счет дополнительной добычи газа Украина не будет зависеть от импорта газа, а начиная с 2021 года станет его экспортером», — сказал Насалик.

Сообщалось, что в ближайшие пять лет государство планирует увеличить собственную добычу газа на 7 миллиардов кубометров. Это позволит Киеву отказаться от импорта газа.

Ранее в ноябре 2015 года Киев прекратил закупку газа у РФ. Однако он продолжает закупать транзитный газ в ЕС.

В ходе трехсторонних переговоров Киев заявил, что готов купить у РФ от 1,5 до 4 миллиардов кубов газа этой зимой. В ответ Россия согласилась обеспечить поставки газа в ЕС и на Украину.

Отмечалось, что по итогам переговоров Россия и Украина не имеют разногласий по цене газа в четвертом квартале. Но в итоге договориться не удалось, так как Киев настаивал на подписании допсоглашения к контракту с «Газпромом».