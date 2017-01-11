Число самоубийств военных в Донбассе шокировало украинские СМИ

СМИ Украины узнали о «шокирующем» числе самоубийств среди украинских силовиков в Донбассе в 2016 году. Журналист Алексей Братущак в Facebook со ссылкой на официальные данные украинского военного ведомство сообщил, что в зоне «спецоперации» в боях погибло 211 военных, «а не в боях - 256». Из них покончили с собой 63 человека, скончались в результате болезней - 58. Братущак намерен через украинскую военную прокуратуру добиться ответа о том, установлены ли ответственные за сложившуюся ситуацию. СМИ Украины не первый год рассказывают о проблеме самоубийств подконтрольных Киеву военных в Донбассе.

Летом 2015 года сообщалось о более чем 100 украинских силовиков, покончивших с собой за время «спецоперации». В июне 2016 года главный военный прокурор страны Анатолий Матиос сообщил, что неебоевые потери, вызванные в том числе алкоголем и неуставными отношениями, в армии Украины составляют более 1 тыс. погибших.