ОБСЕ соберет экстренное заседание по ситуации в Авдеевке

По поводу эскалации конфликта в городе Авдеевка Донецкой области Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) соберет специальное заседание. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт организации в Twitter.

«Специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ пройдет сегодня, 31 января», — говорится в сообщении.

В связи с обострением конфликта в Авдеевке экстренное совещание Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) соберет 31 января украинский президент Петр Порошенко . В Авдеевке с населением порядка 35 тысяч человек из-за непрекращающихся обстрелов города объявлено чрезвычайное положение. В городе нет электроснабжения, тепла, связи, частично водоснабжения. Вооруженные столкновения в районе Авдеевки и Ясиноватой продолжаются уже третьи сутки. Стороны обвиняют друг друга в обострении ситуации и артиллерийских обстрелах. Из города началась операция по эвакуации местных жителей.

Конфликт на востоке Украины начался после того, как украинские власти объявили в 2014 году так называемую антитеррористическую операцию (АТО) для подавления массовых народных выступлений в Донецкой и Луганской областях. Местные жители этих регионов отказались признать государственный переворот в Киеве. В результате вооруженного конфликта, по данным Организации объединенных наций (ООН), погибли порядка 10 тысяч человек.