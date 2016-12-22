Захарова прокомментировала исключение Савченко из ПАСЕ

"Понимаете фокус, да? Заочное избрание в депутаты Верховной Рады и нелегитимное включение в делегацию Украины в ПАСЕ были основной движущей силой информационно-политической кампании Киева на тот момент. А когда живая и здоровая Савченко вернулась и по-настоящему начала исполнять свои обязанности, ее исключили", - написала она.

Захарова также отметила, что "ПАСЕ безмолвствует" и предположила, что это может быть вызвано "растерянностью от киевской демократии" или тем, что не были перечислены "деньги на постановочные акции".

Ранее сообщалось, что Савченко лишили права представлять Украину в ПАСЕ.