Захарова прокомментировала исключение Савченко из ПАСЕ
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Захарова прокомментировала исключение Савченко из ПАСЕ

Захарова об исключении Савченко из ПАСЕ: вот это фокус
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Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала исключение из украинской делегации ПАСЕ депутата Верховной рады Надежды Саченко, напомнив в своем фейсбуке, что требование об освобождении Савченко из тюрьмы в России было построено на ее членстве в ПАСЕ.
"Понимаете фокус, да? Заочное избрание в депутаты Верховной Рады и нелегитимное включение в делегацию Украины в ПАСЕ были основной движущей силой информационно-политической кампании Киева на тот момент. А когда живая и здоровая Савченко вернулась и по-настоящему начала исполнять свои обязанности, ее исключили", - написала она.
Захарова также отметила, что "ПАСЕ безмолвствует" и предположила, что это может быть вызвано "растерянностью от киевской демократии" или тем, что не были перечислены "деньги на постановочные акции".
Ранее сообщалось, что Савченко лишили права представлять Украину в ПАСЕ.
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