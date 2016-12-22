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Белоруссия выразила России протест
Заявление директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Леонида Решетникова «категорически неприемлемы». С таким заявлением выступили во внешнеполитическом ведомстве Белоруссии. Позиция Минска была высказана российскому советнику-посланнику в республике Вадиму Гусеву. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на сайт белорусского ведомства.
Кроме того, как подчеркивается в заявлении, слова Решетникова «не соответствуют» характеру отношений между Москвой и Минском, так как обе стороны руководствуются принципами «уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности» стран. В сообщении МИД Белоруссии не говорится, о каких именно словах Решетникова идет речь, однако 21 декабря портал «Наша Нива» опубликовала слова главы РИСИ о том, что «белорусский язык был создан в 1926 году постановлением ЦК ВКП». Также в своем высказывании он заявил, что Белоруссия – «историческая часть России» и «частью русского народа».
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