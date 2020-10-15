Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Саакашвили обвинил Россию в «ковид-агрессии» против Грузии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Саакашвили обвинил Россию в «ковид-агрессии»
Фото: РИА Новости
Экс-президент Грузии, ныне глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили обвинил Россию в «ковид-агрессии» против Грузии. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Заочно осужденный на родине на три года и шесть месяцев лишения свободы бывший президент в комментарии грузинскому телеканалу «Мтавари архи» («Главный канал») заявил, что распространение коронавируса в Грузии якобы началось с прибывших в Тбилиси граждан России. Затем россияне, утверждает он, будто бы привезли коронавирус в Батуми.

«Путем распространения коронавирусной инфекции из России была осуществлена прямая агрессия против Грузии», — заявил Саакашвили.

Бывший грузинский президент утверждает, что Россия, «так же как Китай», якобы «прячет статистику заболеваний». При этом никаких доказательств подобным утверждениям он не привел.

«У меня нет отклонений на почве России, но надо же понимать, что мы имеем дело со страной, которая лжет», — добавил он.

В Грузии 14 тыс. 440 человек заболели коронавирусом, излечились 7367, скончались 113.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Грузия станет следующей жертвой Турции на Кавказе Грузия станет следующей жертвой Турции на Кавказе В Армении раскрыли «давнюю мечту» Турции В Армении раскрыли «давнюю мечту» Турции Спикер парламента Киргизии отказался от обязанностей президента Спикер парламента Киргизии отказался от обязанностей президента
Комментарии
Кавказ , В мире , Михаил Саакашвили
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый премьер Киргизии высказался о авиабазе РФ
Новый премьер Киргизии высказался о авиабазе РФ
12-летняя школьница пришла пьяной к зубному в Москве
12-летняя школьница пришла пьяной к зубному в Москве
Раскрыты характеристики новой гиперзвуковой ракеты США
Раскрыты характеристики новой гиперзвуковой ракеты США
Канделаки: «Святоши режутся на проститутках»
Канделаки: «Святоши режутся на проститутках»
Видео
Террористы хотели взорвать монумент «Родина-мать» в Волгограде
01:20
Террористы хотели взорвать монумент «Родина-мать» в Волгограде
Происшествия
Суд наказал оскорблявшую детей в приюте соцработницу
00:15
Суд наказал оскорблявшую детей в приюте соцработницу
Происшествия
Убийца школьницы в Домодедове показал, где спрятал ее тело
00:24
Убийца школьницы в Домодедове показал, где спрятал ее тело
Происшествия Криминал
Толкающие сломанный автобус пассажиры попали на видео
00:20
Толкающие сломанный автобус пассажиры попали на видео
Происшествия
Антимасочницу силой вывели из зрительного зала в театре
00:46
Антимасочницу силой вывели из зрительного зала в театре
Происшествия
Опубликовано видео строительства БАМ-2
11:53
Опубликовано видео строительства БАМ-2
В мире
Появилось видео взрыва бомбы времен ВОВ в Польше
00:29
Появилось видео взрыва бомбы времен ВОВ в Польше
В мире
Опубликовано видео манипуляций с презентации Apple
05:00
Опубликовано видео манипуляций с презентации Apple
В мире
Появилось видео подробностей дела Картрайта
01:49
Появилось видео подробностей дела Картрайта
Происшествия
Девушка умерла через несколько дней после свадьбы
01:05
Девушка умерла через несколько дней после свадьбы
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение