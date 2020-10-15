Экс-президент Грузии , ныне глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили обвинил Россию в «ковид-агрессии» против Грузии. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Заочно осужденный на родине на три года и шесть месяцев лишения свободы бывший президент в комментарии грузинскому телеканалу «Мтавари архи» («Главный канал») заявил, что распространение коронавируса в Грузии якобы началось с прибывших в Тбилиси граждан России. Затем россияне, утверждает он, будто бы привезли коронавирус в Батуми.

«Путем распространения коронавирусной инфекции из России была осуществлена прямая агрессия против Грузии», — заявил Саакашвили.

Бывший грузинский президент утверждает, что Россия, «так же как Китай», якобы «прячет статистику заболеваний». При этом никаких доказательств подобным утверждениям он не привел.

«У меня нет отклонений на почве России, но надо же понимать, что мы имеем дело со страной, которая лжет», — добавил он.

В Грузии 14 тыс. 440 человек заболели коронавирусом, излечились 7367, скончались 113.