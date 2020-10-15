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Алиев и Пашинян назвали «красные линии» в карабахском конфликте 

Lenta.ru 1 час назад
Алиев и Пашинян назвали «красные линии» в Карабахе
Фото: Reuters
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью РИА Новости рассказали, что для их стран является красной чертой в конфликте вокруг Нагорного Карабаха, за которую они никогда не перейдут. Видеофрагмент опубликован в Telegram-канале агентства.

«Что касается красных линий, об этом мы заявляли очень четко, и сопредседатели Минской группы об этом хорошо знают. Ни при каких условиях территориальная целостность Азербайджана не может быть нарушена, ни при каких условиях Азербайджан не даст согласие на независимость Нагорного Карабаха», — сказал Алиев.

Пашинян же назвал «красной чертой» право на самоопределение народа Нагорного Карабаха. Он отметил, что Баку не хочет принять это право, Ереван же готов на «пропорциональные компромиссы».
Армения и Азербайджан ведут территориальный спор из-за Нагорного Карабаха уже 30 лет. В 1991 году этот регион, в основном населенный армянами, провозгласил независимость от Баку, который пытался вернуть его силой. Началась война, в 1994-м Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика заключили перемирие.
Однако военные действия периодически возобновляются. Последнее обострение началось 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в провокации. Бои вспыхнули по всей линии соприкосновения. 10 октября после долгих переговоров было объявлено перемирие. Но противники обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.
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Комментарии
Кавказ , Армия , В мире , Конфликты , Война, Карабах , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , РИА Новости , Азербайджан , Армения
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