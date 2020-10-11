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НКР намерена просить признать ее независимость

Национальная Служба Новостей
39 минут назад
По мнению президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араика Арутюняна, режим прекращения огня в Карабахе «полноценно не состоялся». В связи с этим руководство НКР намерено обратиться к Армении с просьбой признать независимость республики, отмечает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
«Если в предстоящие один-два дня мы не почувствуем со стороны Азербайджана готовности решить карабахский конфликт мирным путем, то я обращусь к Армении с просьбой о признании независимости Республики Арцах», - заявил президент НКР Араик Арутюнян.
Также известно, что с аналогичной просьбой он планирует обратиться к международному сообществу.
Ранее, 10 октября в 12:00 (11:00 мск) в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Договоренности между Баку и Ереваном были достигнуты на трехсторонней встрече глав МИД Азербайджана, Армении и России в Москве.
Напомним, обострение вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаках населённых пунктов на линии соприкосновения республик. Нагорный Карабах заявил об обстрелах мирного населения, ввёл военное положение и всеобщую мобилизацию.
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