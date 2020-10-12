Армения заявила о срыве Баку миссии РФ по Карабаху

«В Арцахе (непризнанная Нагорно-Карабахская республика) в настоящее время идут ожесточенные бои, несмотря на то, что при посредничестве России в Москве было принято соглашение о прекращении огня в гуманитарных целях. Это означает, что Анкара всячески давит на азербайджанские власти, а те в свою очередь срывают посредническую миссию России», — заявил он, передает ТАСС.