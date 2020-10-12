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В Армении заявили о срыве Баку миссии России по Карабаху 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 33 17 минут назад
Армения заявила о срыве Баку миссии РФ по Карабаху
Фото: Reuters
Азербайджан под давлением со стороны Турции срывает посредническую миссию России по Нагорному Карабаху, заявил главный советник премьер-министра Армении Никола Пашиняна, бывший министр обороны республики, генерал-лейтенант Вагаршак Арутюнян.

«В Арцахе (непризнанная Нагорно-Карабахская республика) в настоящее время идут ожесточенные бои, несмотря на то, что при посредничестве России в Москве было принято соглашение о прекращении огня в гуманитарных целях. Это означает, что Анкара всячески давит на азербайджанские власти, а те в свою очередь срывают посредническую миссию России», — заявил он, передает ТАСС.

По его мнению, таким образом Баку пытается повысить роль Анкары в урегулировании конфликта.
В понедельник утром Минобороны Азербайджана заявило об обстреле армянскими войсками Агдамского района на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Позже пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что в районе города Гадрут в Карабахе продолжаются широкомасштабные боевые действия.
Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Кроме того, Армения заявила об отсутствии условий для обмена пленными с Азербайджаном.
Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией, предположив, что вскоре военные действия будут прекращены, поскольку продолжение войны сейчас не выгодно сторонам конфликта.
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Кавказ , Армия , В мире , Конфликты , Армения и Азербайджан , Война, Карабах , Министерство обороны , МИД , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Армения
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