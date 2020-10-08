Российские журналисты пострадали в Карабахе

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ВС Азербайджана снова обстреляли собор Казанчецоц (собор Святого Христа Всеспасителя) в карабахском городе Шуши, в результате чего пострадали российские журналисты, передает Sputnik Армения

Уточняется, что удар был нанесен по тому же самому месту, что и днем.

"Есть пострадавшие. Среди них — российские журналисты", — указано в сообщении.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает "контрнаступательную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе".

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.