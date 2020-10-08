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Российские журналисты пострадали при обстреле церкви в Карабахе 

Газета.Ru и ещё 27 59 минут назад
Российские журналисты пострадали в Карабахе
Фото: Reuters
ВС Азербайджана снова обстреляли собор Казанчецоц (собор Святого Христа Всеспасителя) в карабахском городе Шуши, в результате чего пострадали российские журналисты, передает Sputnik Армения.
Уточняется, что удар был нанесен по тому же самому месту, что и днем.

"Есть пострадавшие. Среди них — российские журналисты", — указано в сообщении.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает "контрнаступательную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе".
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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Комментарии
Кавказ , Армия , В мире , Конфликты , Война, Карабах , Министерство обороны , ИА Sputnik , Азербайджан , Армения
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