Турция предложила России помощь в Карабахе

"Каждый должен быть на стороне правды. Есть оккупант и есть жертва оккупации. Справедливость на стороне Азербайджана. Странам, в том числе России, необходимо быть на стороне справедливости. Россия находится в "минской тройке", имеет отношения как с Азербайджаном, так и с Арменией. Есть необходимость в большем вложении России в этот процесс. Все знают, сколько Россия вложила в решение этого конфликта до сегодняшнего дня. Мы хотим еще большего вложения в этот вопрос, готовы работать с Россией. Для безопасности региона важно решить этот вопрос (карабахский — ред.) в корне, поэтому есть необходимость нашей совместной работы", — сказал Чавушоглу в интервью телеканалу TRT Haber.