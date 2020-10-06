Турция предложила России помощь в Карабахе

Турция готова работать с Россией по урегулированию карабахcкого конфликта, конфликт нуждается "в решении в корне", есть необходимость совместной работы Анкары и Москвы, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
"Каждый должен быть на стороне правды. Есть оккупант и есть жертва оккупации. Справедливость на стороне Азербайджана. Странам, в том числе России, необходимо быть на стороне справедливости. Россия находится в "минской тройке", имеет отношения как с Азербайджаном, так и с Арменией. Есть необходимость в большем вложении России в этот процесс. Все знают, сколько Россия вложила в решение этого конфликта до сегодняшнего дня. Мы хотим еще большего вложения в этот вопрос, готовы работать с Россией. Для безопасности региона важно решить этот вопрос (карабахский — ред.) в корне, поэтому есть необходимость нашей совместной работы", — сказал Чавушоглу в интервью телеканалу TRT Haber.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.