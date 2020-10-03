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Пашинян заявил о «беспрецедентном по масштабам» конфликте в Карабахе

RT на русскомиещё 21
48 минут назад
«Практически неделю народ противостоит азербайджано-турецкому террористическому нападению. Его масштабы беспрецедентны», — сказал он в обращении, его слова приводит РИА Новости.
Пашинян заявил о «беспрецедентном по масштабам» конфликте в Карабахе
Фото: RT на русскомRT на русском
Президент Азербайджана Ильхам Алиев со своей стороны рассказал, что Баку «категорически против перерастания этого конфликта в региональный конфликт».
Ранее в Министерстве обороны Армении сообщили об «упорных ожесточённых боях» на северном и южном направлениях в Нагорном Карабахе. Там также отметили, что армянская сторона сбила три самолёта.
При этом начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы заявил, что «ни один боевой самолёт ВВС Азербайджана сбит не был».
Кавказ,В мире,Конфликты,Армия,Ближний Восток,Вагиф Даргяхлы,Ильхам Алиев,Министерство обороны,РИА Новости,Азербайджан,
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