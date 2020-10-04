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Российский журналист попал под обстрел в Карабахе 

Газета.Ru и ещё 33 1 час назад
Российский журналист попал под обстрел в Карабахе
Фото: Газета.Ru
Корреспондент «Известий» Денис Кулага попал под обстрел в Степанакерте — столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Об этом сообщается на сайте издания.
Отмечается, что журналист остался цел. По его словам, одной из целей ударов по городу была электростанция.
Ранее сообщалось, что центре Степанакерта произошла серия мощных взрывов.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе». В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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Кавказ , Армия , В мире , Конфликты , Армения и Азербайджан , Война, Карабах , Министерство обороны , газета "Известия"
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