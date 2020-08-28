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Парламент Южной Осетии рассмотрит отставку правительства 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 1 час назад
Парламент Южной Осетии рассмотрит отставку правительства
Фото: Говорит Москва
Парламент Южной Осетии проведет вечером внеочередную сессию, на которой депутаты поставят вопрос об отставке правительства, сообщил глава парламентского комитета по внешней политике и межпарламентским связями Заза Дриаев.
«В 22.00 депутаты соберутся на внеочередную сессию и намерены поставить вопрос об отставке правительства. Ситуация накалена до предела, люди возмущены. И мы не хотим, чтобы обстановка вышла за рамки», — цитирует ТАСС Дриаева.
Государственное информационное агентство Южной Осетии «Рес» также сообщает со ссылкой на спикера парламента Алана Тадтаева, что на сессии поставят вопрос об отставке правительства. Депутаты собрались на экстренное заседание, чтобы обсудить ситуацию вокруг расследования уголовных дел по фактам покушения на министра внутренних дел республики и смерти одного из подозреваемых.
Между тем, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ о назначении заместителя министра внутренних дел республики генерал-майора милиции Мераба Пухаева временно исполняющим обязанности главы министерства после отстранения от должности Игоря Наниева.
«Возложить на генерал-майора милиции Пухаева Мераба Дмитриевича — заместителя министра внутренних дел — начальника милиции общественной безопасности Министерства внутренних дел Республики Южная Осетия временное исполнение должности министра внутренних дел Республики Южная Осетия, освободив его от исполнения обязанностей по занимаемой должности», — говорится в тексте указа.
Ранее глава республики провел экстренное совещание с руководителями силовых ведомств в связи со смертью местного жителя, который находился под следствием по подозрению в посягательстве на жизнь Наниева. В Генпрокуратуру в пятницу поступило сообщение, что местный житель Инал Джабиев в бессознательном состоянии был доставлен в республиканскую больницу, на его теле были телесные повреждения, сказал генпрокурор Урузмаг Джагаев. Позднее Джабиев умер, не приходя в сознание.
Бибилов отстранил от должности министра внутренних дел Игоря Наниева на время расследования уголовного дела.
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Комментарии
Кавказ , Анатолий Бибилов , Урузмаг Джагаев , Мераб Пухаев , Игорь Наниев , Генпрокуратура РФ , ИТАР-ТАСС , Южная Осетия
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