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Вице-премьер Армении заявил о недопустимости инцидентов, подобных ситуации с «Фуд Сити» 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
ЕРЕВАН, 20 июля. /ТАСС/. Вице-премьер Армении Мгер Григорян во время очередного заседания Совета Евразийской Экономической Комиссии официально уведомил членов совета и председателя коллегии об инциденте, произошедшем на днях на московском рынке «Фуд Сити» в связи с запретом на торговлю армянскими товарами. Сообщение об этом в понедельник размещено на официальном сайте правительства страны.
"Вице-премьер Армении официально уведомил членов совета и председателя коллегии об инциденте, произошедшем на днях на московском рынке «Фуд Сити» в связи с запретом на торговлю армянскими товарами. Он заявил о недопустимости такого рода инцидентов и призвал коллег детально разобраться в ситуации", — говорится в сообщении.
В ходе заседания обсуждались вопросы, касающиеся развития евразийской интеграции, в том числе проект соглашения о единой системе транзита Евразийского экономического союза, программа формирования общего электроэнергетического рынка, ход доработки стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.
В минувшую субботу посол Армении в РФ Вардан Тоганян сообщил ТАСС, что диппредставительство начало получать информацию от представителей компаний — экспортеров фруктов, водителей-экспедиторов о «неких административных препонах в торговом центре „Фуд сити“ — невозможности въезда на территорию организации для большегрузных машин». В воскресенье дипломат заявил о нормализации ситуации с торговлей в Москве фруктами из Армении.
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Комментарии
Кавказ , Мгер Григорян , Вардан Тоганян , Евразийская экономическая комиссия , ЕАЭС , ИТАР-ТАСС , Армения , Ереван
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