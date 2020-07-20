Вице-премьер Армении заявил о недопустимости инцидентов, подобных ситуации с «Фуд Сити» 

"Вице-премьер Армении официально уведомил членов совета и председателя коллегии об инциденте, произошедшем на днях на московском рынке «Фуд Сити» в связи с запретом на торговлю армянскими товарами. Он заявил о недопустимости такого рода инцидентов и призвал коллег детально разобраться в ситуации", — говорится в сообщении.

В ходе заседания обсуждались вопросы, касающиеся развития евразийской интеграции, в том числе проект соглашения о единой системе транзита Евразийского экономического союза , программа формирования общего электроэнергетического рынка, ход доработки стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.