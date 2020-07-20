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Захарова назвала успешным взаимодействие с Украиной и Грузией в ходе вывозной программы 

ТАСС и ещё 6 55 минут назад
Захарова назвала успешным взаимодействие с Украиной и Грузией в ходе вывозной программы
Фото: РИА Новости
Россия успешно сотрудничала с дипломатами и официальными представителями Грузии и Украины во время реализации вывозной программы в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на пресс-конференции, посвященной вывозной программе.
"Эта программа объединила не только нас всех, но и объединила еще нас с теми дипломатами, с теми чиновниками, с теми активистами из стран, с которыми у нас, в общем-то, есть крупные политические проблемы и разногласия", — сказала она.
Официальный представитель МИД отметила, что все эти разногласия улетучиваются, когда речь идет о помощи гражданам.
"У нас есть прекрасные примеры взаимодействия и с украинскими дипломатами, и с гражданами Грузии, и с официальными структурами Грузии во благо граждан наших двух стран. Нам точно так же помогали и они", — подчеркнула дипломат.
Захарова отметила, что в ходе вывоза россиян помощь поступала от Белоруссии и многих других стран СНГ.
"Но, кстати говоря, не только СНГ. Были моменты, когда нам нужно было оформлять транзитные документы, пролетные документы. Без помощи огромного количества дипломатов и официальных представителей других стран мы бы не обошлись", — заключила дипломат.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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Комментарии
Кавказ , Садоводство , Мария Захарова , МИД , Правительство РФ , Грузия
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